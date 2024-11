Pista di ghiaccio per Settimo

Pista di ghiaccio a Settimo Milanese.

Area via Grandi

«Quest’anno le festività si fanno ancora più magiche: nel Parco di via Grandi si potrà pattinare sul ghiaccio! L’Amministrazione Comunale è felice di offrire un’occasione di gioia e aggregazione per vivere al meglio l’atmosfera delle feste. Lasciatevi avvolgere nell’incanto del Natale con amici e famiglia: con il biglietto giornaliero, avrete accesso alla pista e il noleggio dei pattini incluso, per una giornata di divertimento».

Pista di pattinaggio

Il Comune di Settimo annuncia una novità in termine di attrattive natalizie sul territorio.

Dal 29 novembre al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, nell’area adiacente la palestra di via Grandi verrà allestita una pista per il pattinaggio su ghiaccio.

A realizzarla e gestirla sarà un’impresa di Corsico specializzata nel settore.

Patrocinio oneroso

Il Comune di Settimo, con l’obiettivo di creare occasioni di svago a beneficio della comunità locale, sosterrà l’impresa con il patrocinio oneroso.

Lo spazio pubblico di via Grandi, che sarà occupato dal 22 novembre, verrà concessa all’impresa senza che questa debba pagare il canone di occupazione del suolo pubblico e della pubblicità. Inoltre, l’acqua e l’energia elettrica necessari per la formazione del ghiaccio saranno fornite all’impresa gratuitamente.