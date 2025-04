Proseguono in viale Gorizia a Legnano i lavori per il nuovo impianto natatorio.

Piscina di via Gorizia: dal 22 aprile parte la demolizione

In particolare, nella seconda metà del mese, a partire da martedì 22 aprile, entrerà nel vivo la fase dei lavori di demolizione che riguarderanno l’edificio posto all’angolo fra viale Gorizia e via Cuttica che ospita la vasca da 25m a otto corsie. I lavori, per ragioni di sicurezza, comporteranno la chiusura al pubblico della piscina olimpionica dal 22 aprile al 4 maggio compreso, con riapertura il 5 maggio.

Gli interventi svolti nelle scorse settimane

La fase degli abbattimenti segue una serie di interventi svolti nelle scorse settimane: la rimozione delle parti interne degli edifici del vecchio impianto coperto che dovrà essere demolito, l’inizio degli scavi nella zona in cui sarà realizzato il nuovo impianto coperto, oltre a lavori finalizzati a evitare interferenze fra il cantiere e i sottoservizi presenti.