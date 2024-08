Piscina di Cerro, approvato l'affidamento

Piscina comunale di Cerro Maggiore, approvato in consiglio comunale l'affidamento. Piscina comunale

Il Consiglio Comunale ha dato il via libera all'affidamento della piscina ad Euro.Pa fino a settembre 2030. Tre i punti cardine dell'accordo spiegati dalla maggioranza: maggiori servizi e corsi per gli utenti, cercando di sfruttare al meglio l'infrastruttura; un canone annuo più alto e di sicuro introito per il Comune; manutenzioni dell'immobile eseguite bene e puntualmente. Si è parlato anche della stagione estiva appena conclusa: nonostante il tempo incerto di giugno i risultati sono ritenuti positivi: dal punto di vista economico le entrate sono servite per coprire i costi vivi e le utenze della struttura, dal punto di vista sociale si è riusciti a garantire pienamente le esigenze dei centri estivi del territorio e dei comuni limitrofi.