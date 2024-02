Piove e cede un pezzo della strada provinciale 38 a Gaggiano

L’intensa pioggia di queste ore ha provocato alcuni disagi nel Comune di Gaggiano. Nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio 2024, ha ceduto un tratto della strada provinciale SP38 all'altezza della loc. Nibbio, nel tratto tra Vigano e Gaggiano. La polizia locale ed i funzionari comunali sono intervenuti subito ed hanno allertato Città Metropolitana, proprietaria della strada.

“I tecnici di Città Metropolitana, già da tempo al corrente della situazione e della necessità di prevedere azioni, hanno valutato che, per il momento, verrà istituito il senso unico alternato in attesa di un intervento strutturale più complesso che sia risolutivo. Monitoreremo la situazione, sollecitando l'ente affinché la problematica sia risolta in tempi accettabili” si legge in una nota del sindaco Sergio Perfetti e dell’assessore ai lavori pubblici Daniele Vecchi.