Pioppi abbattuti al Bosco in città

«Era davvero necessario l’intervento di abbattimento di moltissimi alberi, di cui tanti sani al Bosco in Città?». Un interrogativo che si è posto Alessandro Filandelfia capogruppo della civica di opposizione.

«Tante le domande e tanti i cittadini che come noi sono rimasti davvero perplessi in merito a questa scelta compiuta dall’Amministrazione di Vermezzo con Zelo guidata dalla sindaca Ada Rattaro e dal vicesindaco Valentino Molino con delega al verde pubblico. Per ora questa Amministrazione conferma una sola linea: molti parcheggi, anche dove non servono, e poca tutela dell’ambiente».

La prima cittadina ha voluto fare il punto della situazione anche dopo la recente ondata di maltempo. Poi ha voluto anche fare chiarezza sulla questione degli alberi abbattuti con la dettagliata relazione dell'agronomo sui filari di 100 pioppi ibridi posti sul fondo del parco lungo la via vecchia provinciale.

«La situazione attuale del popolamento è molto compromessa in quanto gli esemplari sono ormai stramaturi con difetti strutturali evidenti e non si evidenziano attività di manutenzione ordinaria – si legge nel report - Si esclude quindi la possibilità di eseguire interventi di diradamento, anche selettivo, del popolamento di pioppo ibrido».

«I 30 pioppi posti sul lato del Bosco in città sono stati invece catalogati come a rischio di caduta intermedia e pertanto abbiamo provveduto ad abbattere solo quelli vicino alle abitazioni e ai capannoni dove i cittadini residenti avevano più volte sollecitato un intervento – sottolinea Rattaro - I ceppi dei pioppi verranno fresati e l'aria ripulita. In autunno verranno ripiantati nuovi alberi di specie autoctone. Con interventi di manutenzione più adeguati, forse, avremmo potuto evitare un intervento così radicale. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del verde, ossia il taglio di erba e siepi da maggio arriveranno nuove aziende e non c'è molto da dire: speriamo in un cambio di passo che sia sotto gli occhi di tutti».