Pierluigi Arrara è il nuovo presidente del Gruppo Amga

Pierluigi Arrara e Valerio Menaldi alla guida del Gruppo Amga Legnano.

Amga, Pierluigi Arrara e Valerio Menaldi alla guida del Gruppo

L’assemblea dei soci, riunitasi a Legnano nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno 2023, ha votato la nomina di Arrara, frutto delle interlocuzioni iniziate quando il presidente uscente, Alessandro Gregotti, aveva espresso la volontà di lasciare la carica.

E mentre Gregotti deteneva le cariche di presidente e amministratore delegato, la volontà dei soci è stata quella di tornare a scindere i due ruoli, affidando appunto la presidenza ad Arrara e indicando in Valerio Menaldi (che ha guidato il gruppo come amministratore unico dal dicembre 2019 a giugno 2022, restando successivamente nel Consiglio di amministrazione della società) il nuovo amministratore delegato.

Ad Arrara (ex sindaco di Abbiategrasso ed ex presidente di Amiacque) spetterà, tra le altre cose, il compito di curare i rapporti istituzionali con gli stakeholder, mentre la mission di Menaldi sarà di occuparsi della gestione operativa e dei dossier strategici.

In tal modo l’assemblea intende rafforzare la governance, in funzione delle importanti operazioni in corso.

"Dobbiamo partire dallo sviluppo del benessere dei cittadini"

Il nuovo presidente ha commentato:

"E’ per me un onore entrare a far parte delle squadra di Amga Legnano, una delle società pubbliche più importanti della città metropolitana. Credo molto nelle società pubbliche perché sono concretamente le 'braccia operative' dei Comuni nello svolgere servizi per i cittadini. Amga da più di quarant’anni è un riferimento per il territorio con le sue strategie in tema d’igiene urbana, teleriscaldamento, gestione parcheggi, verde urbano, fotovoltaico e altri servizi. Una multiutility proiettata verso il futuro, con uno sguardo attento alla sostenibilità, alla ricerca, allo sviluppo e all’educazione ambientale, soprattutto per le nuove generazioni. Inizio questo incarico con la consapevolezza che, per costruire insieme l’Amga del futuro, dobbiamo partire dallo sviluppo del benessere dei cittadini per cui operiamo. Tanti sono gli obiettivi di Amga: la trasformazione dei rifiuti in energia, il recupero di materie prime, la riduzione delle emissioni in atmosfera. Insomma, investire in progetti di economia circolare, cercando di diventare protagonista della transizione ecologica ed energetica del nostro territorio. Ringrazio i sindaci per la fiducia che mi hanno accordato. Attraverso il mio impegno, da oggi cercherò di contribuire a tutte le sfide future, sempre tese al bene delle persone e del nostro territorio".

Menaldi devolverà il compenso alle iniziative sociali del Gruppo

L’amministratore delegato Valerio Menaldi ha invece preannunciato che rinuncerà al proprio compenso annuo per devolverlo a favore di iniziative sociali del Gruppo.