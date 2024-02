Lunedì apre il cantiere nel cuore di Rho

Via Meda rimane accessibile sia provenendo da via De Amicis sia da via Porta Ronca. Saranno però ridotti i parcheggi. Apre domani, lunedì il cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti a Rho. Dalle prime ore della mattinata rimarranno fruibili gli stalli per la sosta delle auto lungo via Porta Ronca, davanti al Quic, davanti al Municipio e sul retro della chiesa di San Vittore.

Stalli per le auto delle persone diversamente abili e per il carico e scarico saranno realizzati in due zone della piazza

Lungo via De Amicis, in prossimità dell’ingresso del Quic, verranno realizzati quattro stalli riservati alle auto delle persone diversamente abili. Per quanto riguarda il carico e scarico delle merci verranno delimitati appositi stalli in due zone diverse della piazza. Sarà sempre garantito il passaggio dei pedoni. «Questo cantiere rappresenta un punto di svolta: il cuore della città inizia a cambiare volto.

Il sindaco: "Chiedo pazienza alla fine di questi 18 mesi avremo una piazza più bella, più vivibile e vivace, un vero luogo di incontro"

Ogni passaggio è stato concordato con residenti e commercianti - afferma il sindaco Andrea Orlandi - I disagi purtroppo non potranno mancare ma grande è il lavoro fatto e che si farà per contenerli. Chiedo pazienza ai rhodensi, alla fine di questi 18 mesi di interventi avremo una piazza centrale più bella, più vivibile e vivace, un vero luogo di incontro capace di ospitare numerosi eventi.»

Per i residenti nell’area sud della piazza verranno realizzati corselli provvisori, temporanei e riservati agli autorizzati, sul lato corto fronte banca e a lato della fontana storica, per contenere il disagio legato al fatto di non poter raggiungere in auto la proprietà.

«La Fase Uno del cantiere riguarda la parte della piazza più vicina a via Porta Ronca fin quasi al retro della chiesa parrocchiale - spiegano dall’ufficio tecnicno del Comune - La giornata di lunedì servirà a occupare le aree, realizzare la segnaletica di cantiere sul contorno, eseguire interventi localizzati per dare continuità ai percorsi pedonali, garantire il tratto di raccordo provvisorio ai privati, rimuovere gli arredi. Nei giorni successivi si procederà alla fresatura dell’attuale pavimentazione, quindi allo scavo per le vasche di drenaggio delle acque.»

Con l’avvio dei lavori di riqualificazione della piazza verranno spostati anche i due varchi a presidio del mercato

Durante la fase degli scavi saranno presenti tecnici di una società di archeologia appositamente incaricata e anche funzionari della Soprintendenza per il settore Archeologia.

«Con l’avvio dei lavori di riqualificazione della piazza verranno spostati anche i due varchi a presidio del mercato del lunedì : uno sarà posto in via De Amicis all’intersezione con le vie Bettinetti e Asilo; un secondo, solo nella giornata di lunedì si troverà all’intersezione tra via Porta Ronca e via Volta, così da consentire le operazioni di allestimento del cantiere limitando i disagi alla viabilità, mentre dal 4 marzo ogni lunedì verrà posizionato in prossimità del palazzo comunale.»

Per vedere tutte le novità tenetevi aggiornati attraverso il sito www.comune.rho.mi.it

Il 2024 sarà, di fatto, un anno di grandi cambiamenti ha più volte affermato il sindaco Orlandi e quello della piazza e successivamente quello della demolizione dell’ex scuola Marconi sono senza dubbio i cantieri più importanti che apriranno in città «Ogni modifica è stata studiata con attenzione, con la collaborazione di diversi uffici e della Polizia locale. A tutti i cittadini coinvolti chiedo la pazienza di sopportare gli inevitabili disagi e di guardare con fiducia al futuro. L’amministrazione è pronta a gestire questo passaggio, per concretizzare i progetti di “Rho la città che cambia”. A tutti chiediamo di tenersi aggiornati attraverso il sito www.comune.rho.mi.it per tenere d’occhio ogni novità.» conclude il primo cittadino rhodense Orlandi.