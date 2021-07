Piazza nuovo Teatro: chiusa per lavori via Dante da via Castelli Forenza a Corso Europa dal mattino del 2 agosto al 22 agosto

La parte dei lavori per la realizzazione della piazza di fronte al nuovo Teatro Roberto de Silva interesserà nelle prossime settimane il tratto di via Dante, che connette l’area vera e propria della piazza con l’ingresso del teatro.

Si realizzerà un tratto completamente pavimentato nello stesso materiale lapideo e uniforme a quello della nuova piazza e per questo intervento, la via Dante sarà chiusa da via Castelli Forenza a Corso Europa a partire a partire dal mattino di lunedì 2 agosto al 22 agosto .

La chiusura è necessaria per i tempi di “maturazione” del calcestruzzo, che costituisce la base della pavimentazione che sarà rifinita con la posa della pietra.

L’impresa incaricata dei lavori predisporrà la segnaletica per avvisare i cittadini sulla modifica della viabilità e le deviazioni da seguire.

