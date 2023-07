Piazza del Popolo: al via l'ultima fase dei lavori

Partiranno lunedì 24 luglio 2023 i lavori di asfaltatura, ultimo intervento della riqualificazione di piazza del Popolo, che presenterà modifiche alla viabilità.

Piazza del Popolo, lunedì al via l'asfaltatura

I lavori si svolgeranno in orario diurno e in due notti, quelle a cavallo tra martedì 25 e mercoledì 26 luglio e tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio. Il 24 luglio si provvederà alla fresatura di tutta l’area, nella notte fra il 25 e il 26 luglio dalle 21 alle 6 si realizzeranno il rialzo dell’incrocio fra la piazza e le vie Liberazione, Venegoni e Vespucci e dell’attraversamento pedonale di via Colombo. Quindi si procederà con la messa in quota dei tombini e, nella notte del 27 e 28 luglio (sempre dalle 21 alle 6), si provvederà all’asfaltatura.

Ecco le modifiche alla viabilità

Durante i lavori diurni di fresatura e messa in quota dei tombini, non si potrà transitare, con l’eccezione dei residenti, nelle vie Liberazione e Vespucci (da via Flora), mentre il transito in piazza del Popolo sarà a senso unico alternato. Nella notte fra il 25 e il 26 luglio non si potrà transitare, con l’eccezione dei residenti, nelle vie Liberazione e Vespucci (da via Flora) e sarà istituito l’obbligo di svolta in via Colombo per i veicoli provenienti dal sottopasso centrale. Nella notte fra il 27 e il 28 luglio, in occasione dell’asfaltatura, alle prescrizioni valide per la notte precedente si aggiunge l’obbligo di svolta a destra in via Fiume per i veicoli provenienti da via 20 Settembre. In ogni caso il consiglio, per entrambe le notti, è di evitare, se possibile il passaggio nell’area di piazza del Popolo.

"Disagi per qualche giorno"

Commenta l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi:

"Si avvicina il termine dei lavori per la riqualificazione di piazza del Popolo dopo la sistemazione delle aree a marciapiede è il turno delle asfaltature che elimineranno le barriere architettoniche oggi esistenti. Siamo consapevoli che questi lavori, in uno snodo cruciale della viabilità cittadina, causeranno disagi per qualche giorno, ma confidiamo di limitare il loro impatto in forza di un traffico già diminuito con le prime partenze per le vacanze e allestendo i cantieri per le lavorazioni più impegnative in orari notturni".

Poi la sistemazione del verde

La prossima settimana piazza del Popolo sarà interessata, invece, dalla sistemazione del verde con la piantumazione di essenze di diverso tipo nelle aiuole, l’installazione dell’impianto di irrigazione e dell’arredo urbano, con la collocazione delle panchine, dei dissuasori alle intersezioni viarie, dei cestini e dei portabici. Il modello scelto per questi ultimi è diverso da quello presente nella vicina Ztl di via Venegoni e consente di legare la bicicletta a livello di telaio.