Piattaforma ecologica regolarmente aperta: il maltempo fa slittare i lavori

Contrordine

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, l'impianto di via Novara a Legnano sarà accessibile al pubblico anche domani e dopodomani.

Piattaforma ecologica di Legnano accessibile al pubblico anche nelle giornate di domani e dopodomani, martedì 23 e mercoledì 24 novembre 2021.

Piattaforma ecologica: nessuna chiusura il 23 e il 24 novembre

A seguito delle condizioni meteo sfavorevoli di questi ultimi giorni, l’intervento di realizzazione della strada complanare parallela a via Novara ha subito dei rallentamenti: il cronoprogramma è stato infatti modificato e per questo motivo sono state rinviate le realizzazioni che avrebbero imposto la chiusura della piattaforma rifiuti gestita da Aemme Linea Ambiente nelle giornate del 23 e del 24 novembre. Ciò significa che in tali date l’impianto sarà regolarmente aperto al pubblico.

Nella foto di copertina: i lavori per la realizzazione della strada diretta al nuovo impianto Forsu