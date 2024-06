Piattaforma ecologica chiusa per lavori di manutenzione a ammodernamento funzionale.

Lavori alla piattaforma ecologica: martedì 2 luglio l'impianto resterà chiuso

Martedì 2 luglio la piattaforma ecologica di Arconate (via degli Aceri) non sarà accessibile al pubblico per consentire la posa dei cavidotti necessari per collegare elettricamente l’area vasche esterna alla piattaforma. Contestualmente inizieranno anche gli scavi e la realizzazione delle fondamenta, finalizzati all’installazione della pesa.

Le utenze non domestiche dovranno attendere martedì 9 per poter conferire i rifiuti

Il martedì è, di norma, il giorno dedicato alle sole utenze non domestiche, che hanno accesso all’impianto dalle 16.30 alle 19: non potendo, appunto, accedere martedì 2 luglio, le stesse dovranno necessariamente attendere il martedì successivo (9 luglio) per poter usufruire dell’impianto. Per informazioni, è sempre possibile contattare il numero verde 800196363.