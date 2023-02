Piastrelle della balconata prese a martellate: chiusa per sicurezza dal Comune

Atto vandalico contro la pavimentazione della balconata del parcheggio di via Vittorio Veneto a San Vittore Olona: il Comune ha chiuso l'area per sicurezza.

Chiusa la balconata presa a martellate

"Alcuni cittadini ci hanno segnalato l'atto vandalico ai danni della pavimentazione della balconata prospicente il parcheggio di via Vittorio Veneto, quella a lato del porticato delle poste - fanno sapere dal Comune - Grande il disagio creato a coloro che utilizzano la scala che collega il parcheggio all'ufficio postale o al cortile ex Dell'Acqua".

Numerose piastrelle della pavimentazione sono state rotte, probabilmente con un martello o meglio ancora con una mazza, solo per il gusto di creare il danno. L'Ufficio tecnico è prontamente intervenuto per mettere in sicurezza l'area rimuovendo le piastrelle rotte e sostituendo quelle in prossimità della scala di collegamento.

L'area è priva di telecamere

Purtroppo, la zona è priva di telecamere di controllo e quindi non sarà possibile risalire all'esecutore o esecutori materiali dell'atto di vandalismo.

L'Amministrazione valuterà nell'ambito del Progetto di video sorveglianza elaborato dalla Polizia Locale e finanziato da Regione Lombardia ed in fase di imminente realizzazione, se inserire l'area fra quelle videosorvegliate. Rimane l'amarezza nel constatare comportamenti che esulano dalle elementari regole del comune senso civico e ci si augura che chi ha fatto tale atto possa rendersene conto.