Piantumata all'ospedale di Legnano la farnia donata dai Carabinieri

È stata messa a dimora oggi, mercoledì 4 ottobre, all'ingresso del nuovo ospedale di Legnano, la farnia donata dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità in collaborazione con la Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), nell'ambito del progetto "Un albero per la salute".

Messa a dimora la farnia donata dai Carabinieri

L'iniziativa prevede la messa a dimora di giovani piante in 30 ospedali italiani in tre anni, ed è volta a promuovere la difesa costante dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, e a diffondere nella cittadinanza una maggiore consapevolezza che la salute e l’ecosistema sono indissolubilmente legate tra loro. L’albero piantumato sarà geolocalizzato: fotografando uno speciale cartellino sarà possibile monitorare in tempo reale - mediante il sito web dedicato - sia la crescita della pianta che il risparmio di anidride carbonica. La data di oggi, festività di San Francesco, non è stata scelta a caso.

"Il fatto che in trenta ospedali del Paese, in contemporanea, si mettesse a dimora una pianta nella ricorrenza del patrono d'Italia ci è sembrato particolarmente significativo" ha spiegato il professor Antonino Mazzone, direttore di Area medica dell'ospedale di Legnano. "L'ambiente è fondamentale per la salute. Sappiamo che le malattie dovute all'ambiente sono in netta crescita: mentre diminuiscono quelle cardiovascolari e oncologiche aumentano le malattie respiratorie" ha aggiunto Mazzone.