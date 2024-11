Piante per il Wwf grazie ai vestiti usati

300 piantine di querce, opportunamente protette per evitare che i numerosi caprioli se le mangino, piantumate all’oasi Wwf di Vanzago grazie al progetto «Vestiamo le oasi di verde» di Humana People to People.

Oasi Wwf Vanzago

In occasione della giornata nazionale degli alberi, infatti, l’organizzazione «non profit» con sede a Pregnana in via Bergamo ha rinnovato la già viva collaborazione con il Wwf con la donazione di 300 piantine utili a rinfoltire l’oasi.

Humana People to people

La collaborazione fra Humana e Wwf avrà carattere nazionale: l’oasi del bosco di Vanzago è stata scelta come prima realtà dove porre a dimora le piante, operazione che sarà ripetuta in numerose altre oasi Wwf del territorio italiano a partire da quella del Caloggio di Bollate. Il progetto complessivo sul territorio nazionale prevede la messa a dimora entro il 2030 di 85mila alberi. L’obiettivo è di piantumarne 30mila da qui al 2027 in circa 30 oasi Wwf, favorendo la resilienza di queste riserve naturali al cambiamento climatico e aumentandone la biodiversità.

Presenti nella mattinata di presentazione del progetto i referenti di Humana People to People Italia Laura di Fluri, marketing manager, Matteo Petruzza coordinatore attivismo climatico Humana, i referenti del Wwf Gianni Del Pero, delegato regionale, e Andrea Maria Longo, direttore dell’Oasi di Vanzago, così come Lorenzo Musante sindaco di Vanzago.

Vestiti usati

Humana People to People Italia è un’organizzazione «non profit», diverso da «no profit», che dal 1998 opera nella raccolta, selezione e vendita di indumenti usati. 5800 i contenitori distribuiti in 1300 comuni italiani. La rivendita dei vestiti usati raccolti nei cassonetti permette di sviluppare numerosi progetti in tutto il mondo nei campi di prevenzione, tutela della salute, istruzione, agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare, aiuto all’infanzia, sviluppo comunitario ed empowerment femminile.

Orti di comunità

In Italia, Humana gestisce tre «orti di comunità» (uno a Cornaredo, uno a Settimo Milanese ed uno a Bollate che sarà aperto nel 2025). Gli orti di comunità permettono a ciascun partecipante di avere a disposizione un lotto di terra di 30mq da coltivare frequentando un percorso formativo di due anni organizzato da Humana per acquisire le conoscenze su diversi argomenti come la preparazione del terreno, le tecniche di irrigazione, ma anche la nutrizione e la fitoterapia.