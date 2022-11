Piantati più di mille alberi grazie ai volontari e a Forestami

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 novembre 2022, hanno iniziato a essere piantumate i 1.099 alberi che andranno a formare il boschetto in via Monte Bianco a Vittuone.

Più di mille nuovi alberi a Vittuone

Presenti oltre ai rappresentanti di Forestami, la cooperativa sociale che si occupa della piantumazione, i privati cittadini, le aziende, le associazioni come Legambiene, anche l'Amministrazione con il sindaco Laura Bonfadini, il consigliere delegato Elena Bodini e l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassani.

"Per la nostra Amministrazione è importante la visione green, la riduzione del consumo di suolo e integrare il nostro patrimonio verde - ha detto il sindaco - Riteniamo che sia fondamentale trasformare la cintura metropolitana in un polmone verde".

Nella stagione 2021-2022 la programmazione di Forestami prevedeva il raggiungimento di 400.000 tra alberi e arbusti: traguardo ampiamente superato con il raggiungimento di quota 427.475 esemplari piantati, grazie alle piantagioni dell’ultima stagione agronomica - tra novembre 2021 e maggio 2022 -, durante la quale sono stati piantati 127.010 piante.

Nel territorio della Città metropolitana di Milano grazie alle donazioni delle aziende e dei cittadini, nel corso dell’ultima stagione agronomica, sono stati realizzati progetti di piantagione nei comuni di: Canegrate, Colturano, Cornaredo, Dresano, Gudo Visconti, Lainate, Noviglio, Pioltello, Sesto San Giovanni, Trezzano Sul Naviglio, Vimodrone, Bresso nell’ambito di Parco Nord Milano.

Nel Comune di Milano le piantagioni sono avvenute: a Boscoincittà, a Porto di Mare, nel Parco Forlanini, negli svincoli Paullese e Cantalupa, nonché in numerose altre località sparse in tutta la città per un totale di 34.467 piante di cui 21.622 alberi e 12.845 arbusti.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

La nuova stagione agronomica 2022-2023

Nella stagione agronomica 2022-2023 il Comune di Milano avvia le attività di piantagione prevedendo la messa a dimora di oltre 16.000 piante e oltre 2.000 arbusti all’interno della città, tra cui l’intervento già programmato di via Chiasserini. Un avvio di programmazione in linea con gli anni passati per i quali il Comune di Milano pianta mediamente 20.000 alberi nel corso di ogni stagione.

Nei comuni della Città metropolitana, invece, le primissime piantagioni della stagione 2022-2023 a partire dai prossimi giorni vedranno coinvolti i comuni di: Busto Garolfo, Cassinetta di Lugagnano, Cesano Boscone, Pioltello, Rosate, Vittuone, nei quali saranno piantati oltre 7.000 alberi.