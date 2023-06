Pianta pericolante nei giardini delle case Aler: la polizia locale segnala l'accaduto

Pianta pericolante nei giardini delle case Aler di via Morelli a Nerviano: la Polizia Locale ha messo in sicurezza l'area e avvertito l'ente.

Pianta pericolante alle case Aler di via Morelli

A seguito di richiesta di intervento di alcuni cittadini, la Polizia Locale, interveniva nei primi giorni di Giugno in Via Morelli, dove era stata segnalata una pianta pericolante.

Sul posto gli Agenti del Comando Unico Nerviano - Pogliano riscontravano la presenza di un Pino alto circa 15 metri che effettivamente, si mostrava inclinata verso le abitazioni ivi presenti.

Veniva chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali apprestavano le prime attività volte a tamponare il pericolo: nella fattispecie tagliavano gran parte dei rami presenti sul lato inclinato in modo da alleggerire il peso. Nella circostanza evidenziavano la necessità di un intervento strutturale nei confronti anche delle altre due piante presenti.

L'area di proprietà di Aler

Al fine di scongiurare eventuali pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose, gli Agenti transennavano l’area e subito attivavano l’ufficio tecnico e l’ufficio ambiente di questo Comune. Nei giorni successivi, l’Ufficio Ambiente comunicava che l’area, sulla base di una nota protocollata a Luglio del 2019, era di proprietà di Aler la quale doveva provvedere anche alla manutenzione. Il comando, Lunedì 19 inviava immediatamente ad Aler intimazione a mettere in sicurezza l’area entro e non oltre Lunedì 26 Giugno.

Il 27 Giugno veniva inviata una pattuglia in Via Morelli al fine di verificare se Aler avesse provveduto. Veniva accertato che nulla era stato fatto. Oltretutto le transenne posizionate, più volte spostate dai cittadini e ripristinate dagli Agenti, risultavano essere di nuovo rimosse.

Oggi, 28 giugno, venivano inviati gli atti all’Ufficio ambiente per l’adozione dei provvedimenti di competenza.