Piano della sosta: rivoluzione per zona stazione e ospedale

In arrivo una revisione del Piano della sosta a Rho, con alcune modifiche che saranno introdotte a partire da settembre 2022 in zona stazione e ospedale.

Un nuovo piano della sosta per due punti nevralgici

Le variazioni previste dal Comune di Rho hanno come obiettivo favorire la rotazione nei parcheggi, per rendere più semplice l’accesso a servizi e attività commerciali nelle zone più frequentate. I cambiamenti riguardano due zone: la zona a ridosso della Stazione Ferroviaria Rho Centro e corso Europa vicino all’ospedale di Rho.

Nella zona della Stazione Rho Centro, l’obiettivo delle modifiche è favorire le soste di breve durata, soprattutto per agevolare l’accesso alla stazione, alle attività commerciali e ai numerosi servizi presenti su due arterie importanti come via Meda e via Garibaldi. I parcheggi a ridosso della piazza della Stazione diventeranno a pagamento, insieme con quelli del primo tratto di via Garibaldi.

Saranno adeguate di conseguenza anche le zone di validità dei pass residenti. Il pass residenti sarà valido nei nuovi stalli blu di via Garibaldi, via Torino e via Puccini, oltre che in tutte le zone a disco orario. Nei posti più vicini alla stazione non sarà valido il pass per i residenti in quanto riservato alle soste brevi: si tratta di 19 posti per la rotazione, in cui sarà attiva la sosta gratuita di 15 minuti (Kiss&Ride), inserendo la targa nel parchimetro. La tariffazione è di 1 euro all’ora dalle 9 alle 19.

La sosta su Piazza della Libertà sarà riservata ai mezzi del trasporto pubblico, ai taxi e al car sharing. In piazza Libertà, di fianco alla stazione, è presente il parcheggio a pagamento di Ferrovie, gestito da Metropark – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano. Accessibile 24 ore su 24, costa un euro all’ora/frazione. Tariffa di sosta giornaliera: 8 euro Aldilà della stazione è disponibile anche il parcheggio a bassa tariffa del Gigante/CDI, che prevede prima ora gratuita, dalla seconda ora 0.50 euro, massimo 2 euro al giorno. Attiva l’agevolazione pausa pranzo: dalle 12 alle 14 sono garantiti fino a 60 minuti aggiuntivi gratuiti per gli utenti che entrano nel parcheggio tra le 12 e le 13.

La sosta in zona ospedale

Zona corso Europa vicino all’ospedale di Rho: a seguito delle modifiche effettuate per la linea 1 della Bicipolitana , saranno introdotti nuovi posteggi sul lato opposto all’ospedale. Cambiano le aree in cui è valido il pass residenti, che si alternano sui due lati della strada per favorire una migliore accessibilità ai parcheggi da entrambi i sensi di marcia e l’accesso all’ospedale e ai servizi della zona. Sosta gratuita di 15 minuti sulle strisce blu con Kiss&Ride.

Nei posteggi a pagamento lungo strada di tutte le zone di sosta di Rho è consentito sostare gratuitamente per 15 minuti una volta al giorno per veicolo. Per farlo è necessario inserire la targa nei parcometri seguendo questa procedura:

1) Premere il tasto "info" (i) per far apparire due opzioni

2) Premere il tasto verde "valid"

3) Premere il tasto (1) per selezionare effettivamente la prima opzione corrispondente alla sosta K&R, abbreviazione di Kiss&Ride

4) Inserire la targa

5) Premere il tasto verde "valid" per completare la procedura e ritirare il tagliando da esporre in modo visibile sul cruscotto della propria auto

Pass residenti

Nel centro della Città di Rho sono definite le seguenti zone per regolamentare la sosta dei residenti.

A ciascun nucleo familiare residente nelle zone del Centro: ZTL, Centro, Nord, Sud, Europa, è rilasciato un pass per la sosta, gratuito e legato alla targa di un veicolo. Il pass consente la sosta gratuita negli stalli a pagamento esclusivamente nella zona di validità (non in tutte le vie) esponendo il relativo contrassegno. Il pass per la sosta dei residenti consente, esclusivamente nella medesima zona e nei medesimi orari, la sosta nei parcheggi a rotazione (disco orario) senza limitazioni di durata della sosta. Il rilascio di ulteriori pass di sosta è soggetto ad una tariffa.

Abbonamenti

Sono disponibili abbonamenti per la sosta con diverse tipologie in base al parcheggio. Parcheggi Gigante/CDI e Oblati/Ospedale: pensato in particolare per pendolari e lavoratori, l’abbonamento garantisce l’accesso al parcheggio e la disponibilità di un posto all’interno del parcheggio (i posti non sono però assegnati in via esclusiva). Valido dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.00 alle 20.00. Tariffa Mensile: 20 €; Semestrale: 110 €; Annuale: 200 €.

Sosta in strada. L’abbonamento garantisce la possibilità di sostare nelle zone a pagamento (i posti non sono però assegnati in via esclusiva. Valido in tutti i giorni di sosta a pagamento, prevede diverse fasce orarie. Tariffa giornata intera ore 9-19: mensile 100€; semestrale 550€; annuale 1000€. Orario parziale (Mattino 9-14 o pomeriggio 14-19) mensile 50€; semestrale 275 €; annuale € 500 €.

Sosta parcheggio via San Giorgio: abbonamento al piano -1, garantisce l’accesso al parcheggio e la disponibilità di un posto, non assegnato però in via esclusiva. Valido tutto l’anno, h0-24. Tariffa Mensile: 40 €; Semestrale: 220 €; Annuale: 400 €.