Piano cave: via i camion dalla città

Sì al piano cave della Città Metropolitana di Milano e sì all’emendamento per togliere il traffico pesante dall’abitato di Bareggio e Cusago. Il piano è stato approvato questa mattina in Consiglio regionale.

Piano cave: via i camion da Bareggio

“Il piano cave è stato redatto da Città Metropolitana e perfezionato in Commissione regionale Ambiente con una seria attività di ascolto e confronto che ha coinvolto nelle audizioni molteplici stakeholder – ha dichiarato il consigliere regionale Silvia Scurati - Un piano cave indirizzato verso lo sviluppo sostenibile capace di valorizzare alcune realtà e di prevedere ulteriori attenzioni in merito alla viabilità del territorio. L’impegno riuscito è stato quello di ottenere uno strumento adeguato e coerente con i bisogni di materia prima (sabbia e ghiaia) di Città Metropolitana e le richieste locali”.

In particolare, per quanto riguarda Bareggio, “ringrazio per le modifiche apportate all’ATEg33-C1 con un lavoro concreto avvenuto in audizione tra il Comune di Bareggio e la Commissione Ambiente, al quale si è potuto dare seguito a proposte che Città Metropolitana non aveva in nessun modo accolto”.

Escluso il passaggio dagli abitati di Bareggio e Cusago

Da questa collaborazione è stato approvato l’emendamento che, di fatto, consente di coinvolgere le amministrazioni di Bareggio e Cusago diminuendo gli effetti negativi dell’attività estrattiva. Il testo prevede che l’attività della cava sia vincolata a una viabilità alternativa che escluda il passaggio dei mezzi pesanti dall’attraversamento dei centri abitati di Bareggio e Cusago, andando così a ridurre notevolmente l’impatto ambientale e viabilistico e i disagi per i cittadini.

“Ringrazio – ha concluso Scurati - tutti quanti hanno lavorato su questa importante Proposta di Atto Amministrativo: le strutture di Giunta, Consiglio e il Presidente di Commissione Ambiente, il collega Riccardo Pase (Lega). Una dimostrazione di come Regione Lombardia ha saputo, ancora una volta, dialogare efficacemente per migliorare un piano che, in contesti specifici, avrebbe potuto generare problemi non indifferenti”.

La soddisfazione del sindaco Colombo