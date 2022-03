Pgt partecipato: a breve le passeggiate con i cittadini

Cittadinanza attiva

I cittadini di Pero potranno passeggiare e dare suggerimenti agli amministratori nella giornata del 12 marzo 2022.

E' prevista per il 12 marzo 2022 la prima passeggiata che coinvolgerà cittadini e amministratori di Pero per ridisegnare il Piano di governo del territorio della città.

Continua il processo partecipativo

Il processo partecipativo della Variante al Piano di governo del territorio Pero 2030 prosegue con la prima passeggiata dedicata alla cittadinanza, prevista per sabato 12 marzo, con ritrovo in piazza Roma alle 10.

Un incontro itinerante con cittadini, tecnici, professionisti e amministratori per ripercorrere insieme i punti più significativi della città, osservare direttamente i luoghi che saranno oggetto della pianificazione strategica e condividere suggestioni e ipotesi di trasformazione.

La prima passeggiata

L’itinerario del 12 marzo si snoderà all’interno di Cerchiate e Cerchiarello, passando per l’area centrale, dove sono collocate le scuole e la chiesa, proseguendo fino alla cava, attraversando il fiume Olona e costeggiando il centro sportivo di Cerchiate e i parchi periurbani. La seconda passeggiata si svolgerà il 9 aprile e sarà dedicata alle connessioni degli assi Sempione e Olona.

L’amministrazione rinnova a tutta la cittadinanza l’invito a portare la propria visione sul tavolo di progettazione della Pero 2030, prendendo parte alle passeggiate, rispondendo ai questionari online sui temi di servizi, verde, commercio e mobilità o inviando suggerimenti o proposte.

Questionari online: https://linktr.ee/PGT_Pero

Variante al PGT | Pero 2030: https://bit.ly/ComunePeroVariantePGT