Pet therapy nelle scuole: Principessa Emma ed Eva la Monella tornano tra i bambini

La pet therapy è tornata nelle scuole.

Pet therapy nelle scuole di Legnano: è ripartito il progetto della Protezione civile

Il progetto promosso dalla Protezione civile di Legnano è ripartito nei giorni scorsi dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia e l’unità cinofila guidata da Silvio Carpentari ha già incontrato tanti studenti delle scuole primarie pubbliche e private della città.

Spiega Carpentari:

"Il progetto è nato nel 2014 perché nella nostra zona succedevano parecchi infortuni di bambini che venivano morsicati dai cani e la colpa veniva sempre data ai cani. Così ho deciso di seguire un corso di pet therapy e, in accordo con la Protezione civile, si è deciso di provare a entrare nelle scuole".

"All'inizio qualcuno ha paura del cane, ma alla fine tutti lo hanno accarezzato"

Gli incontri con ciascuna classe durano due ore e sono composti da una prima parte teorica durante la quale vengono proiettate alcune slide sulla lim con interventi mirati a capire quali sono i comportamenti da adottare in presenza di un cane e una seconda parte pratica in cui i bambini lavorano con il cane, lo accarezzano, fanno giochi e lo portano a spasso.

"In ogni classe ci sono sempre due o tre bambini che hanno paura del cane ma alla fine della lezione tutti lo hanno accarezzato, anche quelli che in prima battuta erano intimoriti".

Principessa Emma ed Eva la Monella: "Per i bambini stare con loro è una festa"

Protagoniste del progetto sono due cagnoline, Principessa Emma ed Eva la Monella, entrambe addestrate a svolgere attività terapeutiche in quanto l’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di far conoscere ai bambini quello che deve essere il giusto approccio all’animale. "Per la maggior parte dei bambini passare del tempo con i cani è una festa" conclude Carpentari.