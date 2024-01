Pero si prepara a commemorare il "Giorno della memoria"

Il 27 gennaio ricorre la Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell’Olocausto. Una data che verrà commemorata anche a Pero.

Pero si prepara a commemora il "Giorno della memoria"

In quel giorno, nel 1945, i cancelli del campo di concentramento e di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau furono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico. In Italia, il Giorno della Memoria è stato istituito con la legge n. 211 del 2000 dal Parlamento italiano in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, per “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”.

L’Amministrazione comunale e ANPI Pero "Onorina Brambilla" hanno organizzato due eventi dedicati alla Memoria, il 20 e il 26 gennaio.

In scena con un'opera teatrale

Sabato 20 gennaio, alle ore 21.00 presso PuntoCerchiate (via Matteotti, 51), andrà in scena l’opera teatrale e musicale Casamatta, prodotta da PNP Teatro. Lo spettacolo, scritto da Giorgio Costantini con la regia di Stefania Casiraghi, è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti e vuole raccontare cosa furono le leggi razziali in Italia. Sul palco ci saranno: Anna Anelli, Dino Antonelli, Annarita Costantini, Giorgio Costantini, Fabio Marin, Claudio Monaci, Eleonora Montagna, Sofia Pilon. Al pianoforte: Laura Peco e Anna Verderio.

Venerdì 26 gennaio, alle ore 21.00 presso il Centro Greppi (via Mario Greppi, 11) ci sarà Femminamemoria. La guerra non risparmia nessuno. Ombre, immagini e parole per non dimenticare.

A partire dallo scempio della seconda guerra mondiale e dei campi di concentramento, attraversando i conflitti ancora in atto e senza dimenticare i numerosi femminicidi, le donne hanno subito e continuano a subire abusi e soprusi. Ascolteremo le loro voci. Regia di Smeralda Mantegazza, presentato dall’associazione TantiQuanti.

Il commento dell'assessore Marano

L’assessore alle Politiche sociali, Scolastiche e Culturali Stefania Marano commenta: