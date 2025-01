Pero non dimentica l'orrore

Pero ha commemorato la Giornata della Memoria, rendendo omaggio al soldato internato nei campi di concentramento

La cerimonia

Il centro Greppi ha ospitato la commemorazione della Giornata della Memoria: la serata è stata caratterizzata da un incontro con i cittadini e da una riflessione sui rischi dei nuovi olocausti del XXI Secolo. Durante la serata l'Amministrazione comunale, come segno tangibile del rispetto dovuto alla commemorazione, ha onorato la memoria di Antonio Gullì, un soldato dell'Esercito Italiano catturato sul fronte Greco dai tedeschi e internato nei campi di concentramento nazisti dal 1943 al 1945, anno della liberazione da parte delle truppe alleate. Una targa commemorativa del Comune è stata consegnata dal Sindaco Antonino Abbate al nipote Andrea Magisano cittadino di Pero.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Ma non solo

Lunedì a Palazzo Reale a Milano, in presenza del Prefetto Claudio Sgaraglia e delle autorità civili e militari della Provincia di Milano, si è poi svolta la cerimonia di consegna delle Medaglie d'Onore concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente della Repubblica, in memoria di cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ovvero ai familiari dei deportati deceduti; nel corso della manifestazione il sindaco Antonino Abbate ha consegnato tale prestigioso riconoscimento ad Andrea Magisano, quale familiare dello scomparso concittadino Antonio Gullì.