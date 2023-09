Pero in festa torna con tre giorni di divertimento

Pero in Festa torna venerdì 22 e sabato 23 al Giardinone e domenica 24 settembre al Giardinone e su via Sempione, con proposte enogastronomiche, musica live, spettacoli, laboratori e intrattenimento, market con esposizione di prodotti e servizi da parte di artigiani, hobbisti e commercianti del territorio e con il consueto coinvolgimento delle associazioni locali.

Torna Pero in festa

Venerdì 22, dalle 18.30 un palco aperto a disposizione agli artisti e performer locali che hanno aderito alla call del Comune, alle 19.30 Mezzotono in concerto e a seguire Open-Mic Rap con Rico Rua e Dj set con Ric Bonello.

Sabato 23, dalle 15 rappresentazioni artistiche e sportive della comunità. Alle 19.00, cerimonia di premiazione degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pero che hanno partecipato all’ultima edizione del concorso di scrittura “Vittime di Mafia” per racconti brevi, promosso dal Comune di Fuscaldo - con il quale Pero è gemellato. Saranno presenti l’Amministrazione comunale di Pero e una delegazione del Comune di Fuscaldo.

Alle 21.00 Back to Dance. Mary & the quants. Musica live anni Sessanta e Settanta e, a seguire, Dj Set con Ric Bonello.

Domenica 24, dalle 10 su via Sempione Market, alle 21.00 Tributo Abba Fever.

Sabato 23 e domenica 24, a partire dalle 17, Pero in Festa ospiterà, presso il Giardinone, anche tante attività, laboratori e momenti di intrattenimento per i più piccoli e per le famiglie: truccabimbi, laboratori e spettacoli con bolle di sapone, sputafuoco, giostre e un’area didattica dedicata ai bambini, con laboratori di panificazione e attività alla scoperta di un mondo agricolo fatto di tradizioni semplici e sapori e profumi buoni.