Pero a misura di ciclista

Novità a Pero in termini di viabilità, in particolare per i cicliti.

L’Amministrazione Comunale di Pero con Delibera di G.C. n°135 del 22/12/2021 ha approvato il “Telaio della ciclabilità urbana” con l’obiettivo di uniformare la copertura della rete ciclabile su tutto il territorio comunale e di connetterla con la rete sovracomunale esistente e in progetto (progetto “Cambio” di Città Metropolitana di Milano).

Rispettare i ciclisti

Il sistema ciclabile è concepito con l’obiettivo di rendere chiara agli automobilisti la necessità di rispettare anche la circolazione delle biciclette, ragione per cui, in particolare nella zona residenziale, le nuove realizzazioni si accompagneranno alla riduzione della velocità dei veicoli a motore, con inserimento del limite dei 30 km/h (cosiddette zone 30).

Nuova segnaletica

In questi giorni sono stati avviati e sono in corso di realizzazione i lavori su due tratti di connessioni ciclabili (corsie e piste): il primo tratto interessa in particolare le vie Morandi e Verdi e le relative intersezioni; il secondo tratto interessa via Bergamina con raccordo per il percorso pedonale di via Greppi e per la connessione con la fermata Stazione MM. Per questi interventi sono state utilizzate le tipologie di segnaletica introdotte dalla recente normativa nazionale dal 2020 (Piano Generale della Mobilità Ciclistica urbana ed extraurbana).

Novità in Italia

Si tratta di una modalità di intervento nuova in Italia, per quanto in rapidissima diffusione (da poco tutta la città di Bologna è zona 30, con molti percorsi ciclabili), ma da molto tempo e molto positivamente presente all’estero; essa è finalizzata a migliorare e rendere più sicuro l’uso della bicicletta, con interventi prevalentemente di sola segnaletica e tendenzialmente senza modificare, o modificando il meno possibile, un assetto stradale nel quale la bicicletta già convive con il traffico motorizzato. Peraltro, date le caratteristiche delle nostre città, si tratta spesso dell’unico modo possibile per proteggere e favorire la circolazione delle biciclette senza dover togliere la sosta dalle strade, o costringere i pedoni a subire una ben difficile convivenza con i ciclisti sui marciapiedi.Lo scopo di questi interventi è quello di ricordare costantemente agli automobilisti la possibile presenza di ciclisti sulla carreggiata e la necessità di rispettarne gli spazi di transito.

Riduzione velocità

L’efficacia di tali provvedimenti è tanto maggiore quanto più risultano inseriti in un contesto più generale di moderazione dei comportamenti, a partire dalla riduzione delle velocità; contesto alla cui creazione la città di Pero da tempo lavora e a cui in particolare si dedica il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, recentemente approvato e a cui si conformeranno i prossimi collegamenti ciclabili.