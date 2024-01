Perfetti Van Melle tra le principali aziende italiane certificate "Top employer 2024"

Per il quarto anno consecutivo Perfetti Va Melle di Lainate ottiene la Certificazione Top Employer, un riconoscimento dell’eccellenza nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.

Perfetti Van Melle tra le migliori di "Top employer 2024"

Anche quest’anno Perfetti Van Melle Italia ha ottenuto un punteggio molto alto, 92,89%, un risultato superiore del 10% rispetto alla media delle 148 aziende certificate in Italia e del 8,57% rispetto alla media delle 2000 aziende certificate nel mondo. Il Gruppo ha ottenuto anche la riconferma della certificazione a livello europeo.

“Si tratta di un risultato importante a cui non vogliamo abituarci e che rappresenta sempre uno stimolo a migliorare le nostre pratiche e adottare nuove iniziative. Ad esempio, proprio per crescere nell’ambito dell’engagement, quest’anno stiamo lanciando un importante programma di wellbeing, partendo dall’ascolto dei bisogni delle nostre persone. Il wellbeing è un parametro importante nella valutazione Top Employer che ci aiuta ogni volta a mettere al centro le nostre persone” dichiara Samuele Marri, Direttore Risorse Umane.

Gli standard dedicati ai dipendenti e al benessere

La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esaminando e analizzando in dettaglio 20 diversi ambiti tra cui People Strategy (strategie Risorse Umane), Work Environment (ambiente di lavoro), Talent Acquisition (selezione e inserimento di persone di talento), Learning(formazione), Diversity, Equity & Inclusion (diversità, equità e inclusione), Wellbeing (benessere) e molti altri.

Quest’anno Top Employers Institute ha riconosciuto e certificato oltre 2300 Top Employer nel mondo, coprendo circa 9 milioni di collaboratori.