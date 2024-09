Perdita d'acqua nella rete fognaria, operai al lavoro a Rho

Fognatura tra via Milano e via Garibaldi a Rho, operai al lavoro per una perdita d'acqua.

Perdita d'acqua nella rete fognaria

L'impresa incaricata da Cap, sotto il monitoraggio del Comune, ha riscontrato tra via Milano e via Garibaldi un tratto di fognatura seriamente compromesso e scoperto, nelle vicinanze, una perdita d'acqua importante nella rete fognaria. Nel corso della notte i tecnici hanno riparato circa un metro e mezzo di acquedotto. Lo scavo rimane aperto e in protezione.

Viabilità regolare

La viabilità è regolare, ma non si può svoltare da via Garibaldi verso via Milano .

I lavori, che permettono di risolvere anche il rigurgito tra via Milano e via Castelli Fiorenza, stanno per ripartire.