Per non dimenticare Lea Garofalo

Una cerimonia per ricordare Lea Garofalo è stata organizzata per la mattinata di lunedì al parco a lei dedicato in via Giglio di fronte all’ufficio postale di via Serra a Rho.

Performance, letture e pensieri degli studenti del Rebora durante la cerimonia

La cerimonia prenderà il via alle 10 con i saluti del sindaco Andrea Orlandi e dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, cui seguirà la posa di un mazzo di fiori. Oltre ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, alla cerimonia saranno presenti anche alcune classi del liceo Clemente Rebora con performance, letture e pensieri degli studenti.

Donna di grande dignità e madre coraggiosa

Lea Garofalo era una donna di grande dignità e una madre coraggiosa, fu uccisa dalla ‘Ndrangheta a soli 35 anni il 24 novembre 2009, dopo che era diventata testimone di giustizia per dare alla figlia una vita migliore.