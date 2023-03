Per i loro 60 anni regalano un defibrillatore al paese

Defibrillatore donato dai coscritti del 1962 alla comunità di Rescaldina.

Defibrillatore regalato al paese per i loro 60 anni

Per i loro 60 anni hanno deciso di fare un dono speciale al loro paese, Rescaldina: un defibrillatore (Dae), apparecchio che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco. Il grande gesto è stato quello del gruppo di coscritti del 1962 di Rescaldina. Domenica mattina, all'esterno della chiesa di santa Maria della Neve in Largo Amigazzi, in paese, il Dae è stato inaugurato alla presenza dell'associazione Sessantamilavitedasalvare e del sindaco Gilles Ielo (che la scorsa settimana era corso a prendere il Dae che si trova fuori dal municipio, che ha salvato la vita all'ex assessore Sergio Borghi colpito da arresto cardiaco in auditorium). "Abbiamo deciso di ricordare i nostri 60 anni in modo particolare, stavolta acquistando un Dae - ha affermato Egidio Ronchi a nome di tutti i coscritti classe 1962 - Il riunirsi in maniera conviviale e divertente ha avuto uno scopo: donare un Dae alla nostra comunità, un apparecchio che in 15 giorni ha salvato due vite (oltre a Borghi, due settimane prima era stata salvata Fausta Cattaneo, corista colpita da arresto cardiaco a Legnano). E' uno strumento che speriamo non debba mai essere utilizzato ma, nel caso succeda, si è pronti a usarlo, in ricordo dei nostri 60 anni. W il 62!".

"Il dae è utilizzabile da tutti"

"Il Dae è fondamentale - ha ricordato Mirco Jurinovich, presidente di Sessantamilavitedasalvare - Anche volendo, i soccorsi non riescono mai a intervenire entro 10 minuti, che sono quelli fondamentali per un soggetto colpito da arresto cardiaco; la differenza la fanno le persone presenti sul luogo del malore che possono mettere in atto delle semplici manovre, come il massaggio cardiaco, e utilizzare il Dae per intercettare quell'aritmia maligna che è la fibrillazione ventricolare e far sì che il cuore riprenda a battere regolarmente. Vero che due rescaldinese sono stati salvati in 15 giorni e aggiungo che vi sono stati altri 7 utilizzi del Dae e in 5 si sono salvati: la percentuale di sopravvivenza, quando si utilizza il defibrillatore, è elevata. I due rescaldinesi salvati, inoltre, hanno ripreso subito conoscenza: al di là del valore sociale e umano dell'aver salvato una vita, non hanno avuto necessità di Terapia intensiva o ricoveri in Rianimazione portando così anche un risparmio per la sanità pubblica. Risparmio che è sicuramente superiore ai 1000 euro di un Dae. Stiamo insomma raccogliendo i frutti del nostro lavoro, un lavoro che ci ha visti costantemente batterci per la diffusione di questi apparecchi sul territorio: i casi di arresto cardiaco sono in aumento, anche a causa del Covid, l'importante è sapere cosa fare quanto avvengono questi fatti. E invito tutti a scaricare l'app Progetto Vita che consente di verificare la presenza di tutti i Dae in Italia".

"Vogliamo metterli anche nei condomini"

"Grazie a questi coscritti, che hanno dimostrato coesione e amore per la loro comunità - ha commentato il sindaco - Sono intervenuto nell'ultimo episodio in paese in cui si è usato il Dae: in molti mi hanno descritto come un eroe ma lo sono stato tanto quanto ognuno di noi perchè si ha la possibilità e lo strumento, il Dae, per esserlo. Il defibrillatore ha davvero fatto la differenza. Come Comune vogliamo aumentare la presenza di Dae in paese, oggi ne abbiamo 14. Ora vorremmo coinvolgere gli amministratori di condomini così da installare i Dae anche nei grossi centri residenziali come la Gabetti, via Balbi, via Moro così che anche dove c'è una grossa presenza residenziale ci siano i Dae".