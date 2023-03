Per la Polizia Locale arriva il telelaser

La Polizia Locale di Inveruno è stata dotata di telelaser che consentirà di rilevare la velocità delle macchine in particolare in centro città dove sono arrivate diverse segnalazioni per superamento dei limiti.

Il telelaser per la Polizia Locale

A seguito di numerose segnalazioni dei cittadini relative al superamento dei limiti di velocità dei

veicoli in centro abitato, la Polizia Locale di Inveruno si è dotata di un Telelaser per servizi

mirati di controllo della velocità dei veicoli, al fine di garantire ai cittadini un elevato livello di

sicurezza nella circolazione stradale.

Grazie a questo strumento di ultima generazione, approvato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti,

la Polizia Locale effettua esclusivamente contestazioni immediate, fermando il conducente nel

momento in cui si compie la condotta illecita, e ciò assicura la trasparenza dell'attività di controllo e

crea la consapevolezza immediata nel trasgressore di aver creato un pericolo per sé e per gli altri.

Il superamento dei limiti di velocità da parte di conducenti di veicoli a motore costituisce infatti

una delle cause più frequenti di sinistro stradale.

Controlli mirati e a rotazione

I controlli con telelaser prevedono che la postazione sia ben visibile e sempre debitamente presegnalata dell'apposita segnaletica mobile "Controllo elettronico della velocità". La programmazione dei servizi relativi al controllo della velocità verrà effettuata secondo un criterio di rotazione tra le località segnalate come maggiormente problematiche. Inoltre, a breve, partirà la fase di digitalizzazione della procedura sanzionatoria della Polizia Locale.

La pattuglia sarà dotata di smartphone e stampante wi-fi al fine di effettuare direttamente su strada

diverse operazioni che oggi vengono gestiti in ufficio in un secondo momento. Il software permetterà di rendere la procedura sanzionatoria più snella e veloce. Ciò che cambia per gli automobilisti è che in caso di sanzioni troveranno sul parabrezza non più la classica sanzione cartacea ma un preavviso di accertamento stampato su uno scontrino di carta termica e riportante già tutti i dati per il pagamento della sanzione in forma piena o ridotta anche attraverso modalità smart come Qr code.