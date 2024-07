C'è grande soddisfazione da parte del gruppo "Luca Del Gobbo sindaco di tutti" per l'operato dell'Amministrazione comunale. I due consiglieri Alessandro Pelizzari e Alessio Cofrancesco, facenti parte della coalizione di maggioranza di Magenta, a seguito dell'ultimo consiglio comunale di lunedì 22 luglio, hanno espresso il loro gradimento per quanto portato avanti dall'Esecutivo.

Pelizzari e Cofrancesco soddisfatti del lavoro della Giunta: "Mai con le mani in mano"

I consiglieri di maggioranza hanno evidenziato nella loro disamina innanzitutto il comparto lavori pubblici e quello urbanistico:

"La giunta comunale guidata da Luca Del Gobbo con un lavoro ed un impegno costante ha centrato una serie di obiettivi ambiziosi, nonostante le priorità fossero la messa in sicurezza e la manutenzione degli edifici comunali, con particolare attenzione alle scuole. Il cambiamento più evidente è il nuovo approccio e la visione innovativa per lo sviluppo della nostra città. Nonostante le numerose emergenze affrontate e risolte con dedizione dall’amministrazione, sono proseguiti in vari ambiti la progettazione e l'avvio di nuovi lavori e convenzioni sia in ambito pubblico che privato".

Strettamente collegato al settore lavori pubblici, c'è anche quello dello sviluppo urbanistico della città, al quale i Pelizzari e Cofrancesco hanno fatto riferimento:

"Magenta è tornata ad essere un polo attrattivo per operatori e nuovi cittadini, che riconoscono nella nostra città una migliore qualità della vita. Questo rinnovato interesse sta portando benefici anche al nostro tessuto commerciale. Le aree dismesse e riqualificate dalla nostra amministrazione dove sono partiti o partiranno a breve i lavori sono una testimonianza. (Area Novaceta, Area Najoleari, Area Iper )". Nell’ultimo consiglio comunale sono stati certificati ulteriori progressi per la nostra città con l’adozione del nuovo Regolamento Edilizio comunale, il cui obiettivo di semplificazione e aggiornamento è stato pienamente raggiunto secondo gli operatori tecnici coinvolti durante la stesura dello stesso".

Bilancio, Welfare e Cultura

In secondo luogo l'attenzione dei due consiglieri si è spostata poi sul discorso bilancio, con un focus per quanto realizzato nel settore Welfare da parte dell'assessore Chiodini:

"Un bilancio in ordine ha permesso, come anticipato dal sindaco, di apportare diverse variazioni in aumento per rispondere principalmente ai bisogni delle persone in difficoltà e più fragili. Il riconoscimento e l’apprezzamento da parte dei cittadini e non solo per il lavoro meticoloso e incessante svolto dell’assessore Giampiero Chiodini ne sono una chiara testimonianza".

Non è mancato poi uno sguardo anche al comparto cultura, molto attivo nel corso dei mesi estivi: