Pedone investito all'incrocio tra via Dante e Corso Europa

Il sinistro si è verificato quando erano da poco passate le 20

Erano da poco passate le 20 quando per cause in corso d'accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Rho-Pero, un'auto ha investito un pedone che stava attraversano la strada. Sul posto in pochi minuti sono arrivati i volontari di Rho Soccorso e l'automedica dell'ospedale milanese di Niguarda

L'uomo dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato d'urgenza al nosocomio milanese dove è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva. La famiglia dell'uomo è alla ricerca di persone che abbiamo visto la scena e per questo ha pubblicato un messaggio sui social. Chi avesse informazioni in merito può chiamare il numero 335-6058895

Non è la prima volta che dei pedoni vengono investiti all'incrocio situato tra via Dante e Corso Europa all'altezza del nuovo teatro