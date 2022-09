Pedalata letteraria alla scoperta delle nove casette di BookCrossing di Lainate.

Con una pedalata letteraria sono state inaugurate domenica mattina, 11 settembre, le casette realizzate nell’ambito del Progetto lanciato dalla Commissione Cultura e promosso dall’Amministrazione comunale- Assessorato alla Cultura.

E così un nutrito gruppo di ciclisti e appassionati di lettura, con la collaborazione dell’associazione Lainatebike 365 gradi, domenica 11 settembre, si è ritrovato in piazza per proseguire su un percorso alla scoperta delle nove casette di BookCrossing che sono state distribuite per città e frazioni.

I luoghi prescelti per la loro ubicazione sono stati quelli ad alta frequentazione: in Largo Alpini verso il canale, nell’ex podere Toselli, nel parcheggio della piscina di via Circonvallazione, in Largo Grancia, presso la casetta dell’acqua nell’area mercato delle frazioni, nel Parco di Via Roma, parco della Madonnina, via Cairoli, presso la Casa degli orti di via per Garbagnate.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa - commenta l’assessore alla Cultura Danila Maddonini che si è presentata rigorosamente in versione ciclista – Chi ha proposto e realizzato le casette, chi ci ha dato una mano a posizionarle e chi ci ha accompagnato in questo percorso alla scoperta delle 9 piccole case dei libri che spero siano apprezzate e rispettate da tutti. L’invito a grandi e bambini è di scegliere quella più vicino a casa e sentirla un po’ propria”.