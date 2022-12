Pedalata di Natale per le vie di Lainate.

Pedalata di Natale per le vie della città

Il freddo e le festività non fermano la passione e la voglia si salire in sella alla bici della «LainateBike».

Nel pomeriggio della Vigilia di Natale, la LainateBike invita infatti tutti gli appassionati e non solo a una pedalata per le vie della città. Unico requisito necessario: vestirsi da Babbo Natale. Alle biciclette che parteciperanno verranno attaccati anche dei palloncini rossi donati.

Si partirà alle 14 da piazza Dante per poi dirigersi nella frazione di Pagliera, passando per le vie del centro, per concludere con brindisi e panettone offerto dallo sponsor Pasticceria da Fausto. La passeggiata durerà all'incirca un'ora. «E' un modo per augurarci buone feste – ha detto uno degli organizzatori, Tommy Magri - Si andrà a passo sereno e goliardico ei km non saranno neanche 10».

Organizzatori dell'evento, oltre a Magri, anche Debora Rabbito e Rosanna Doria.