Magenta

L'aumento dei contagi sta mettendo ancora a dura prova il sistema di tracciamento. Il Pd magentino torna alla carica col sindaco Chiara Calati affinchè si coordini con Ats per rafforzare il punto tamponi.

Pd: "Un punto tamponi anche a Magenta"

"Crediamo che Magenta possa essere capofila dei sindaci del nostro territorio per chiedere un rafforzamento dei punti tamponi dell’ATS per alunni e personale scolastico. Sappiamo che il virus circola moltissimo fra i minori e i soli due punti di Abbiategrasso e Legnano - che funzionano pochissime ore al giorno - risultano essere insufficienti. Bisogna correre ai ripari per evitare inutili affollamenti e non mettere a disagio le famiglie. I sindaci possono fare la differenza", è l'affondo.

"Il sindaco comunichi i dati Covid"

I dem chiedono inoltre di rendere pubblici, come stanno facendo tanti altri sindaci, "il numero di positivi in città, la situazione all’interno dell’Ospedale Fornaroli e il numero delle classi che si trovano in quarantena (magari divise per grado)".