Pazienti traumatizzati: all'ospedale un corso per salvare vite

Anche quest’anno, dopo la pausa dovuta all’emergenza pandemica, all'Asst Ovest Milanese si è svolto il corso Atls o Advanced trauma life support.

All'ospedale di Legnano è tornato il corso Atls

Si tratta di alta formazione fra le più importanti nella gestione dei traumatismi in chirurgia. Attualmente diffuso in 83 Paesi, è l’evento didattico sanitario più diffuso a livello internazionale, con una media annua di 3.380 lezioni e 68mila partecipanti nel mondo. Alla sua terza edizione, grazie all’impegno del dottor Diego Mariani, specialista del reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Legnano, guidato dal dottor Gian Andrea Baldazzi, l’evento si è svolto da mercoledì 22 a venerdì 24 febbraio 2023 nel nosocomio legnanese ed è stato patrocinato dall’American College of surgeon, la maggiore società scientifica chirurgica mondiale.

Visto il numero di richieste si pensa già al bis

Il successo del corso è stato dimostrato dalle richieste dei partecipanti per un’ulteriore edizione ma anche grazie alla bontà del materiale didattico presentato, costantemente aggiornato ogni quattro anni, sulla base delle evidenze scientifiche allo stato dell’arte.

Iniziativa possibile anche grazie al supporto della Cri

L’evento è stato possibile anche grazie al sostegno del direttore sanitario dell'Asst dottor Cesare Candela e del direttore dell'Unità operativa complessa della Chirurgia di Legnano dottor Gian Andrea Baldazzi e al costante supporto di Simona Sangalli e Giulio Turconi, presidente e vicepresidente del comitato di Busto Arsizio della Croce rossa italiana.