Pazienti oncologiche in passerella: il tumore si combatte anche così

Pazienti oncologiche modelle al Teatro Galleria con Il sole nel cuore

Nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre, è andata in scena infatti la quarta edizione di "Belle ovunque e comunque", la serata benefica e di sensibilizzazione sul tema dei tumori femminili promossa dall’associazione di volontariato Il sole nel cuore in collaborazione con l’Asst Ovest Milanese (tutte le protagoniste dell'evento sono o sono state in cura con la dottoressa Antonella Ferzi, oncologa degli ospedali di Legnano e Cuggiono). Per la città del Carroccio l'evento è ormai una tradizione, "un modo per mettere l'accento sulla grinta e la voglia di vivere delle pazienti oncologiche" ha spiegato Valeria Vanossi, presidente del Sole nel cuore.

A sfilare con loro i campioni sportivi dell'Arma e delle Fiamme gialle

Come già avvenuto nel 2022, le "belle ovunque e comunque" hanno sfilato insieme a campioni sportivi plurimedagliati di rilevanza mondiale in forze al Centro sportivo Carabinieri e a quello della Guardia di finanza (Nicola Ripamonti, Andrea Cassinelli, Marco De Nicolo, Andrea Secchiero, Andrea Bondanini, Giovanni Di Gennaro, Veronica Gianmoena, Samantha Bertolina, Vittoria Fontana e Mattia Donola). Ad accomunarli "i sacrifici, che gli uni fanno per agguantare la vittoria e salire sul podio e le altre per raggiungere l’obiettivo della guarigione, un podio ancora più prezioso" per usare ancora le parole di Vanossi. Ad accompagnare le "modelle per una sera" c'erano inoltre rappresentanti del Terzo Reparto mobile della Polizia di Stato.

"Presente" anche Andrea Bocelli che ha inviato una lettera toccante

La regia della serata è stata affidata come sempre a Roberto Clerici, organizzatore di prestigiosi eventi di moda. A mettere a disposizione gli abiti sono state attività locali come l’Atelier Silvana Greco, Idea Sposa, Yamamay e Via Verdi. In passerella, per la prima volta, sono salite anche le creazioni degli studenti del corso moda dell’Istituto Bernocchi di Legnano.

Durante la serata non è mancata una sorpresa: Andrea Bocelli ha infatti inviato una lettera toccante: a leggerla è stato il doppiatore Giancarlo De Angeli.