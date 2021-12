Paura ad Arese: non dà segni di vita, una persona liberata dai pompieri

POMPIERI IN AZIONE

Il salvataggio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre, da parte dei Vigili del Fuoco

Paura ad Arese: una persona intrappolata in casa, arrivano i pompieri che la liberano.

Non dà segni di vita: intervengono i pompieri

Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 dicembre, ad Arese, in via Mattei. Una persona è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco mentre si trovava nella propria abitazione poiché era rimasta intrappolata in casa. Non dava segnali di vita da ieri sera e, fortunatamente, un vicino si è accorto del grido di aiuto di quest'ultima.

Intervenuti i pompieri, sul posto un'ambulanza

Da qui la chiamata ai pompieri che sono saliti fino al terzo piano della palazzina per liberarla. Sul posto, oltre ai mezzi dei pompieri, si è portata un'ambulanza che ha trasportato la persona coinvolta in ospedale per accertamenti.