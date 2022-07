Paura a Rosate per un incendio che ha coinvolto diverse abitazioni

Nella mattinata di oggi, sabato 9 luglio, a Rosate, paese dell’abbiatense, poco dopo le nove un incendio è divampato in una zona residenziale nei pressi di via G. Carducci.

Danni per tre villette: paura per le abitazioni limitrofe

Tre villette sono state danneggiate, da un incendio che si è sviluppato da una delle abitazione e si è poi esteso alle altre due. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, che dopo un lungo lavoro hanno domato il rogo. L’area è stata isolata e interdetta al traffico per garantire l’intervento dei pompieri, che grazie all’ausilio di un autoscala hanno potuto operare da sopra il tetto dell’abitazione da dove erano partite le fiamme. Tra i soccorritori, oltre ai vigili del fuoco di Milano, anche i pompieri volontari di Corbetta, uomini della protezione civile e la Polizia locale che ha provveduto a gestire il traffico.

I rilievi dei pompieri utili a ricostruire la dinamica

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza delle villette è durata fino a dopo mezzogiorno. Tanta paura ma nessuno è rimasto ferito o intossicato. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. I rilievi effettuati dai vigili del fuoco aiuteranno a capire il motivo scatenante dell’incendio.