Pattugliamenti in centro e sosta gratuita per il periodo natalizio

Pattugliamenti in centro città a Magenta nel fine settimana e sosta gratuita nel centro cittadino per tutto il periodo natalizio.

Pattugliamenti e sosta gratuita in centro

Per garantire maggiore sicurezza ai Cittadini e Commercianti durante il periodo natalizio, l’Amministrazione comunale promuove ‘Natale Sicuro’ che prevede una serie di pattugliamenti con operatori appiedati che percorreranno a piedi le vie del centro con particolare attenzione alle attività commerciali.

“Si tratta di un servizio che siamo in grado di realizzare grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Arma dei Carabinieri, Comando di Magenta. Questa importante operazione ha la funzione di controllo capillare delle strade, soprattutto quelle più abitate e con la presenza delle attività commerciali e luoghi pubblici, rispondendo anche in tempo reale alle diverse segnalazioni che eventualmente dovessero arrivare. E’ risaputo che nel periodo delle festività natalizie aumentano gli episodi di microcriminalità e questa vuole essere una risposta concreta ai nostri cittadini, disincentivando i malintenzionati e aumentando la percezione della sicurezza per le persone che nel periodo natalizio escono di più per fare gli acquisti e per i commercianti che intensificano il loro lavoro”.

Con queste parole il Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza Enzo Tenti commenta l’iniziativa per il periodo che, concretamente, prevede pattuglie appiedate composte da due operatori in precise fasce orarie del mattino e del pomeriggio fino alle 20 per i sabati e le domeniche e i giorni prefestivi e festivi fino alla fine dell’anno.

Parcheggi gratuiti in centro

Le pattuglie saranno composte, in modo alternato, da agenti della Polizia Locale e Carabinieri e avranno sempre il supporto di un veicolo in sosta nelle vicinanze per eventuali emergenze. In ogni caso altri operatori svolgeranno regolare servizio. “Un’attività in più per la quale ringrazio le donne e gli uomini del nostro comando di Polizia Locale, i carabinieri della stazione di Magenta e il Comandante della P.L. Angelo Sallemi e il luogotenente Massimo Simone, che hanno fortemente voluto e organizzato questo servizio”.

Il Vicesindaco Tenti annuncia anche un’altra iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale.