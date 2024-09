Patto dei Sindaci Altomilanese: Matteo Modica è il nuovo presidente

Matteo Modica è stato eletto nuovo presidente del Patto dei Sindaci Altomilanese.

L'elezione del nuovo presidente

Matteo Modica, sindaco di Canegrate, è stato eletto presidente del Patto dei Sindaci dell'Altomilanese durante l'assemblea del 20 settembre a Palazzo Malinverni a Legnano. Modica ha sottolineato l'importanza di un lavoro collettivo e di squadra per affrontare le questioni che riguardano il territorio. I membri dell'Ufficio di Presidenza che lo affiancheranno sono Arconte Gatti (Vanzaghello), Nicoletta Saveri (Inveruno), Paola Rolfi (Dairago) e Marco Zerboni (San Vittore Olona). Modica succede a Giuseppe Pignatiello, ex sindaco di Castano Primo.

Collaborazione e priorità per il futuro del territorio

Nel suo intervento, Modica ha ringraziato i sindaci per la fiducia accordata e ha dichiarato che il Patto continuerà a lavorare con uno spirito unitario, come dimostrato negli anni della pandemia e nella gestione del Trasporto Pubblico Locale. Ha evidenziato la necessità di rivedere il regolamento del Patto, datato 2014, e di concentrarsi su temi comuni come sicurezza, educazione e politiche sociali. La collaborazione con le istituzioni superiori sarà cruciale per influenzare il processo decisionale e ottenere risorse per il territorio. La prima riunione operativa è prevista per ottobre.