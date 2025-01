Patronale dei Santi Magi: torna il corteo storico

Torna la festa patronale dell'Olmina.

La patronale dell'Olmina riporta in città il corteo dei Magi

Da sabato 4 a martedì 7 gennaio la parrocchia dell’Olmina festeggerà, insieme alle altre parrocchie dell’appena costituita Comunità pastorale San Barnaba e San Filippo Neri in Legnano, la propria festa patronale, per celebrare i Magi che, venendo dalle loro terre lontane, porsero i propri doni a Gesù.

Come dal 1983, anche questo gennaio (tempo permettendo) prenderà vita il corteo storico, che partendo dall’asilo della parrocchia arriverà in chiesa e in oratorio, ripercorrendo le tappe del percorso dei Re d’Oriente al seguito della Stella verso Betlemme. Il tema di quest’anno, "Pellegrini di Speranza", è un chiaro riferimento al titolo del Giubileo del 2025 che papa Francesco ha aperto in Roma lo scorso dicembre. I Magi, nel loro percorso, dialogheranno con alcuni personaggi che, nel corso dell’anno appena concluso, hanno potuto diventare scintille di speranza, portando il Vangelo nelle loro esperienze di missione in Albania, Bolivia, Brasile o semplicemente negli oratori della nostra città e nelle nostre comunità.

Una due giorni ricca di appuntamenti tra chiesa e oratorio

La festa inizierà domenica 5 con la Messa prefestiva dei Popoli, con cori e letture in lingua, e proseguirà con la cena etnica in oratorio, dove i giovani delle parrocchie porteranno la loro testimonianza del viaggio estivo in Albania. Lunedì 6 gennaio, giorno della ricorrenza dei Santi Magi, il corteo partirà alle 15 dall’asilo parrocchiale, per arrivare intorno alle 16 in oratorio; chiuderà la giornata il concerto dei cori parrocchiali in chiesa. Infine, martedì 7 gennaio sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i defunti della parrocchia dei Santi Magi.

Si cercano sia figuranti che manodopera per la sfilata

Come ogni anno, servono volontari per la sfilata, sia come figuranti che come aiuto per la manodopera. Chiunque volesse aiutare, può dare la sua disponibilità nelle segreterie delle parrocchie della Comunità pastorale. In particolare, chi volesse dare una mano nell'organizzazione può rivolgersi a Enrico chiamando il 333.2427066, chi volesse far parte della sfilata può chiamare Mariele al 346.6606665).