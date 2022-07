«Alla dottoressa Patrizia Comand per il contributo in campo artistico dove, con innovazione e lungimiranza, ha espresso tramite l’arte visioni originali, emozioni e sensazioni avvalendosi dell’esperienza dei suoi viaggi per il mondo, ottenendo riconoscimento di critica e accoglienza in luoghi istituzionali di eccellenza».

Patrizia Comand tra i "Volti della metropoli"

È questa la motivazione con cui l’Associazione Regionale Pugliesi e il Comune di Milano hanno premiato sabato scorso l’artista corbettese Comand con il premio «I volti della metropoli». Una cerimonia molto curata andata in scena nella straordinaria cornice della Sala Alessi di Palazzo Marino che ha voluto celebrare «i vari volti delle eccellenze della città e la loro pluralità» premiando i milanesi e i lombardi che si sono distinti per capacità e determinazione nei diversi campi dalle arti alle professioni

"Io ero all’oscuro di tutto - racconta l’artista - Il 14 giugno ho ricevuto una lettera con la comunicazione del premio. È stata una piacevolissima sorpresa visto che non sapevo nulla e tantomeno mi sarei aspettata questo riconoscimento. Si tratta di un premio che mi ha fatto veramente molto piacere visto che io sono molto legata a Milano avendo fatto lì le scuole ed avendoci abitato per diversi anni. Oltre che ovviamente per motivi lavorativi, ricordo ancora l’emozione di quando verso la fine degli anni ‘00 due delle mie opere sono state affisse sopra ai ponteggi del Duomo in ristrutturazione".

Premiazione

A consegnare il premio nelle mani dell’artista corbettese è stato il presidente dell’Associazione Regionale Pugliesi, Camillo de Milano e la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi.

"Ringrazio veramente moltissimo l’Associazione e il Comune di Milano per avermi dedicato questo premio - continua Comand - Ci tengo anche a ringraziare di cuore il sindaco Marco Ballarini di Corbetta che purtroppo non ha potuto assistere alla cerimonia e l’assessore alla Cultura, Antonella Cislaghi che invece era presente lo scorso sabato in Sala Alessi".

Proprio l’assessore Cislaghi ci ha tenuto a fare i complimenti all’artista a nome di tutta l’Amministrazione Comunale per via di questo premio che dà lustro, oltre che all’artista stessa, anche alla città di Corbetta