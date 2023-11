Patenti ritirate, sequestri di veicoli e una denuncia: la Polizia Locale Asse del Sempione fa incetta

Servizio straordinario PL Asse del Sempione: 88 verbali per violazione del codice della strada, quattro patenti ritirate, due veicoli sequestrati, un irregolare denunciato.

I Comandi uniscono ancora le forze e danno vita ai controlli

In occasione della giornata mondiale “Vittime della strada”, che si celebra domenica 19 ottobre, i Comandi di Polizia Locale dell’Asse del Sempione hanno programmato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lombardia. Venerdì 17 novembre, dalle 18 alle 2 di notte, 46 operatori di Polizia locale, suddivisi in una ventina di pattuglie dei Comandi di Legnano, Cerro Maggiore, Arese, Dairago, Parabiago, Nerviano-Pogliano-Rescaldina- Busto Garolfo, S. Vittore Olona hanno svolto sul territorio dei Comuni aggregati attività di polizia stradale e polizia urbana. Il personale della Pl Legnano si è avvalso della collaborazione del nucleo cinofilo della Polizia Locale di Milano, con due unità di cani antidroga.

Trecento veicoli controllati

Quasi 300 i veicoli controllati nell’attività di polizia stradale, svolta lungo le principali direttive (Sempione, Saronnese, asse Cadorna-Toselli, Sp12), con 88 i verbali di violazione contestati (per mancanza di cinture di cinture e velocità eccessiva fra le cause principali), 239 sono stati i conducenti sottoposti a controllo alcoltest di cui 4 sono risultati positivi. Le patenti ritirate sono state quattro e due i veicoli sequestrati per mancanza assicurazione. Consistente è stata l’attività antidegrado e di sicurezza urbana, che ha portato al sequestro di 4 confezioni di sostanze stupefacenti di pochi grammi con la segnalazione di 4 persone alla Prefettura per consumo (3 a Legnano e 1 a Nerviano-Pogliano) e 98 persone identificate. A Legnano è stata setacciata dal personale del nucleo territoriale e cinofili la zona dei giardini Falcone –Borsellino, Largo Tosi, area Cantoni ed è stato denunciato uno straniero irregolare.