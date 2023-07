Pasti Rotary in viaggio per lo Zimbabwe

Il container contenente gli oltre 17 mila pasti confezionati lo scorso marzo dal Rotary Club Morimondo Abbazia nella palestra di Vermezzo arriveranno in Zimbabwe tra il 20 ed il 23 agosto .

Progetto “Rise Against Hunger”

A comunicarlo è stata proprio “Rise Against Hunger”, l’organizzazione internazionale no profit che si occupa dei bambini più sfortunati del mondo cui fornisce pasti calibrati, alla quale è stata attribuita la Medaglia internazionale Ambrogio Locatelli nell’anno rotariano appena terminato. L’associazione ha comunicato che il container con i pasti confezionati a Vermezzo nell’ambito dell’iniziativa “Tutto comincia da un pasto” è partito in nave lo scorso 25 maggio per lo Zimbabwe, dove dovrebbe arrivare per la fine di agosto. “Tutto comincia da un pasto” è stata una manifestazione organizzata dal Rotary Club Morimondo Abbazia e finanziata col contributo della Medaglia Internazionale “Ambrogio Locatelli” 2022/2023, che ha visto 140 persone confezionare oltre 17 mila pasti per i bambini della scuola di un villaggio dell’Africa Sub Sahariana.

Confezionati dai volontari

La medaglia internazionale “Ambrogio Locatelli”, finanziata dal club e anche dalla famiglia Locatelli, è stata infatti assegnata all’organizzazione internazionale no profit “Rise Against Hunger”, che si occupa dei bambini più sfortunati del mondo, ai quali fornisce pasti calibrati permettendo loro così di andare a scuola. Una giornata all’insegna della solidarietà, insomma, che ha avuto come parte attiva anche la Sezione dei Bersaglieri di Abbiategrasso e la sua Fanfara intitolata proprio ad Ambrogio Locatelli e che nella circostanza ha allietato i volontari con brani bersagliereschi per meglio invogliarli al lavoro. I bersaglieri, con familiari e amici, hanno così aderito alla chiamata della famiglia Locatelli, offrendo la propria disponibilità a confezionare i pasti destinati ai bambini dello Zimbabwe con i tanti rotariani presenti, non solo del Morimondo, ma anche dell’Abbiategrasso e degli altri club pavesi del gruppo Sforzesco.