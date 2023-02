Pasti per bambini africani con il Rotary

Tre ore in palestra per garantire un anno di cibo ai bambini dell’Africa sub saharaiana. In estrema sintesi è proprio questo l’iniziativa «Tutto comincia da un pasto».

Grazie al service del Rotary Abbazia

Tre ore in palestra per garantire un anno di cibo ai bambini dell’Africa sub saharaiana. In estrema sintesi è proprio questo l’iniziativa «Tutto comincia da un pasto»: service ideato dal Rotary Club Morimondo Abbazia in collaborazione con Rise Against Hunger Italia, organizzazione no profit guidata dall’idea che vincere la fame nel mondo è possibile. Per farlo basta confezionare idonei pasti ed inviarli direttamente nei Paesi in cui la fame è ancora causa di mortalità infantile, e dove la garanzia di un pasto diventa un fattore determinante per andare a scuola e mandare i figli a scuola.

Non a caso, infatti, è «Il Rotary nutre l’Educazione» lo slogan esplicativo della manifestazione organizzata dal Rotary Morimondo e finanziata soprattutto col contributo della Medaglia Internazionale «Ambrogio Locatelli», che quest’anno è assegnata proprio a Rise Against Hunger e che verrà consegnata il 24 marzo nel corso delle celebrazioni del decennale di fondazione del club.

In palestra a Vermezzo il 12 marzo

In sostanza, dalle 15 alle 17.30 di domenica 12 marzo nella palestra comunale di Vermezzo con Zelo, in via Ada Negri 3, tutti i volonterosi che per mero spirito solidale volessero dare una mano, non devono fare altro che presentarsi e partecipare al confezionamento degli oltre 17 mila pasti a base di riso, cereali, legumi secchi e altro cibo non deperibile, che poi RAH Italia, attraverso i propri canali, farà recapitare in Africa Sub sahariana, garantendo cibo per un anno intero a 80 bambini. Per partecipare basta contattare gli organizzatori al 340.2935954. In loco ogni partecipante riceverà l’occorrente per il confezionamento, ivi compresi i contenitori per raccogliere le granaglie e inserirle nel sacchetto contenitore che funge da unità di misura del singolo pasto.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Vermezzo con Zelo, è destinata a replicare il successo di quella che a livello distrettuale il Rotary organizza dal 2019 a Cremona, portando avanti una collaborazione virtuosa che fa dire a Rise Against Hunger: