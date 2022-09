Passante linea S6, si torna alla normalità?

Passante ferroviario, si torna alla normalità?

Proprio nei giorni in cui l’amministrazione comunale, facendosi portavoce delle problematiche di numerosi cittadini, ha richiesto ufficialmente a Trenord notizie sul ripristino completo della tratta ferroviaria, è arrivato l’annuncio della ripresa totale della circolazione anche sulla linea Milano Novara.

Linea S6 passante

Ad agosto, infatti, la chiusura del «passante ferroviario», il tunnel inaugurato da Rfi nel 1997, ha creato non pochi problemi a chi utilizzava il servizio anche nei mesi estivi. La Procura aveva messo sotto sequestro un tratto di binario che presentava uno stato di usura anomala, «costringendo» poi Rfi, gestore dell’infrastruttura, e Trenord, che gestisce il servizio, ad adoperarsi per ripristinare il servizio in piena sicurezza. Da allora sono iniziati i lavori, che hanno visto per la prima volta dal 1997 la chiusura del passante, e che hanno bloccato il passaggio delle linee S sino a fine agosto. Il 29 agosto sono ripartite alcune linee, ma per gli utenti della S6, la linea Novara Milano che passa anche da Pregnana, è arrivata l’amara sorpresa. A differenza della linea S5, tornata già a settembre a regime, la S6 è ripartita limitata, con il capolinea a Milano Porta Garibaldi. In queste settimane sono state le lamentele e le proteste degli utenti, anche a fronte dei rincari sui biglietti entrati in vigore dall’1 settembre su un servizio che non brilla per puntualità. A inizio settembre, Trenord faceva sapere che la riattivazione totale del servizio delle linee S2 e S6 non sarebbe stata possibile prima della metà di settembre, quando l’intera flotta dei treni TSR sarà stata recuperata e dopo ulteriori accertamenti per escludere nuovi fenomeni d’usura.

Le proteste dei pendolari

Passato questo periodo, anche l’amministrazione comunale di Pregnana si è attivata, stimolata dai pendolari del paese.

«L'Amministrazione Comunale di Pregnana, raccogliendo le segnalazioni da parte degli utenti, ha deciso di inviare una lettera ufficiale alla direzione di Trenord chiedendo per quale motivo i treni del passante ferroviario della Linea S6 non siano ancora stati riattivati. Prima dell'estate Trenord aveva dichiarato di poter riprendere il servizio entro la metà di settembre. Ora siamo a fine settembre e ancora Trenord non ha annunciato la data nella quale riprenderà il servizio che attualmente si ferma a Porta Garibaldi creando notevole disagio ai pendolari di tutta la tratta Milano Novara. Ci aspettiamo che il servizio ferroviario regionale offerto da Trenord sia adeguato alle esigenze di un territorio come il nostro, mentre da mesi ritardi, cancellazioni di treni e riduzione delle corse penalizzano chi vuole utilizzare il trasporto pubblico invece dell'automobile, tema ancor più rilevante sia sotto il profilo ambientale che dal punto di vista del risparmio energetico» hanno scritto il sindaco Angelo Bosani e il vice Roberto Gadda.

L'annuncio

Proprio ieri, giovedì 22 settembre, è arrivato l’annuncio da parte di Trenord: «Si avvisa la Gentile Clientela che tornano a circolare, come previsto da orario ufficiale, anche le linee S6 (Novara – Milano – Pioltello/Treviglio) ed S2 (Mariano Comense – Seveso – Milano Rogoredo). In particolare: da sabato 24 settembre sarà regolare il servizio della linea S6 tra Novara e Pioltello/Treviglio che da luglio ha circolato solo fra Novara e Milano Porta Garibaldi superficie; da lunedì 26, invece, la linea S2 che da Mariano Comense è stata limitata a Milano Bovisa, tornerà a raggiungere Milano Rogoredo. Si ricorda, inoltre, che dalle ore 20 di sabato 24 settembre e per l’intera giornata di domenica 25 settembre sono previsti lavori di manutenzione programmata tra le stazioni di Treviglio e Pioltello che comportano modifiche alla linea “S5” (Varese – Milano – Treviglio) dove alcuni treni circolano tra le stazioni di Milano P. Garibaldi superficie – Milano Certosa/Gallarate/Varese (non si effettuano nella tratta Milano Lancetti/Treviglio).