Passaggi pedonali più sicuri a Sedriano

«È stato definito nei giorni scorsi con il gestore della pubblica illuminazione l'elenco dei passaggi pedonali che saranno dotati di illuminazione specifica sul pedone che transita e di segnalazioni luminose a lato strada – annuncia il sindaco di Sedriano Marco Re - Considerate le risorse disponibili, si può dare il via a un primo pacchetto di interventi, che verranno realizzati all'inizio della primavera».

I criteri di scelta

Nella scelta dei passaggi pedonali da illuminare l’Amministrazione ha coinvolto l'Ufficio Tecnico comunale e la Polizia Locale. I passaggi sono stati scelti valutando diversi aspetti: nelle vie di più intenso traffico, dove occorre migliorare la visibilità, dove vi è stata una storia di incidentalità sul passaggio stesso, i passaggi più frequentati.

I passaggi pedonali interessati

La scelta è quindi ricaduta sui passaggi pedonali delle seguenti strade: due in via San Massimo a Roveda, presso la pizzeria Le Piramidi e presso l'incrocio con via Del Verrocchio; uno in corso Europa nei pressi della rotatoria; tre in via Fagnani, precisamente presso l’intersezione con via Pavese all’ingresso del parco Dalla Chiesa, all’intersezione via Della Filanda e presso la sede della Polizia Locale; uno in via Magenta all’ingresso dell’area Mercato; uno in viale Giovanni XXIII all’incrocio con via Trento; infine uno in via Mattei presso Laghetto ex Bottoni.