Passaggi a livello chiusi per manutenzione

Interventi di manutenzione provocheranno la chiusura dei passaggi a livello sul territorio di Abbiategrasso dal 7 a 19 novembre in maniera permanente.

Qualche disagio per i cittadini

La società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) comunica che, per eseguire lavori di rinnovamento e risanamento della massicciate del binario fra le stazioni di Mortara ed Abbiategrasso, i passaggi a livello che attraversano il suddetto tratto dovranno essere chiusi in modo al traffico veicolare per un periodo che è stato concordato con la Amministrazione del Comune di Abbiategrasso, al fine di ridurre il più possibile i disagi alla cittadinanza.

Il calendario delle chiusure

Sul sito del comune, https://www.comune.abbiategrasso.mi.it/dettagli/comunicazione/802, è possibile verificare ora e giorno di chiusura e riapertura dei vari passaggi livello di Bià, quello in via Sfroza, di Via C.M. Magni , V.le Mazzini e via G. Galilei.

La ditta GFC, incaricata da RFI per l'esecuzione dei lavori, esporrà in prossimità dei passaggi a livello appositi cartelli informativi.