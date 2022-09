Pass parcheggio per residenti: le regole per richiederlo

Un pass gratuito per famiglia: tutti i residenti delle zone interessate dal piano della sosta di Rho possono fare richiesta del pass per parcheggiare senza limiti di orario sulle strisce blu e nelle aree a disco orario.

Pass per parcheggiare: come richiederlo

Il pass può essere richiesto direttamente a Gestopark, il gestore della sosta a pagamento, che sede in via Castelli Fiorenza 12. Le vie interessate dal Piano della Sosta sono suddivise in 5 zone: Nord, Centro, Sud, ZTL ed Europa. I residenti hanno diritto al rilascio del pass per la propria zona, valido solo nei tratti viari definiti dal piano. Nei tratti dove i pass di sosta sono validi, sui cartelli stradali sono presenti adesivi con il nome e il colore di ciascuna zona. Ulteriori pass possono essere richiesti a pagamento.

L’elenco dettagliato delle aree di validità del pass e la modulistica si trova sul sito del comune:

https://www.comune.rho.mi.it/it-it/servizi/usare-un-mezzo-di-trasporto-c/sosta-residenti-844-139-1-b577854c612652488ad92105903c215d

Le ultime modifiche al piano della sosta sono illustrate a questo link: https://www.comune.rho.mi.it/it-it/avvisi/2022/comunicati-stampa/piano-della-sosta-novita-in-zona-stazione-e-zona-ospedale-247279-1-5509db7cfa2ea5a075c12eeaab03ac7b

Tutti i dettagli per il pass

I residenti di via Puccini hanno diritto a un pass gratuito dal 2017, come tutti i cittadini del centro interessati dal piano. In via Buon Gesù e vie limitrofe si trovano alcuni new jersey di plastica: non esiste un cantiere in quel punto ma servono a favorire il passaggio degli autobus di linea in seguito alle modifiche alla circolazione per la chiusura di via Italia per il cantiere CAP. I lavori riguardano il rifacimento della rete fognaria e stanno procedendo in linea rispetto al cronoprogramma. Nella prima parte di via Torino sono stati inseriti parcheggi con strisce blu al posto del disco orario. Su questi stalli restano validi i pass per i residenti, come in precedenza.

Contatti Gestopark:

Indirizzo Via Castelli Fiorenza, 12, Rho (MI)

Telefono 02 930 25 03

Email: ufficio.rho@gestopark.it

Apertura al pubblico Da lunedì a sabato: 09.00 - 12.00