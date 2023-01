Partono il 1° febbraio i lavori di riqualificazione di Piazza del Popolo

Cominceranno mercoledì 1 febbraio i lavori per la rete verde e del commercio in piazza del Popolo a Legnano.

Partono i lavori in Piazza del Popolo

Prima parte della piazza a essere interessata è il lato sud, nello specifico il tratto compreso fra i passi carrai dei civici 5 e 7, dove l’area pedonale sarà ampliata e pavimentata in continuità con la Ztl di via Venegoni. Durante il periodo di cantiere, che si stima in 3 – 4 settimane, i veicoli che dovranno accedere alla Ztl di via Venegoni dovranno passare da via Gaeta, che sarà percorribile in entrambe le direzioni, mentre i residenti dei civici 5 e 7 dovranno, per tutta la durata dei lavori, posteggiare i propri mezzi in via Toti o nel parcheggio tra le vie Pastrengo e Rossini.

Il passaggio dei pedoni nell’area dei lavori sarà comunque sempre garantito. Terminata la sistemazione di questa parte di piazza il cantiere si sposterà, sempre sul lato sud, in direzione via Liberazione. Per la sistemazione del lato sud della piazza la durata dei lavori si stima, complessivamente, in 8-10 settimane. Comunicazione dei lavori e delle conseguenze sulla viabilità sono state date a tutti i commercianti della zona e agli amministratori dei condomini che affacciano sulla piazza.

Il commento dell'assessore Bianchi

«Dopo esserci coordinati con Cap Holding per i lavori di potenziamento della rete fognaria nel primo tratto di via Colombo, possiamo cominciare la riqualificazione di Piazza del Popolo - dice Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche. Siamo perfettamente consapevoli che questo, così come altri cantieri, crei disagi. Chiediamo ai cittadini di avere pazienza in vista di un nuovo e migliore assetto di questo spazio urbano che vogliamo valorizzare nell’interesse di tutti».

Il cronoprogramma dell’intervento di riqualificazione di Piazza del Popolo, che dopo il lato sud interesserà il marciapiede sul lato nord e, da ultimo, l’area all’intersezione con le vie Colombo e Montanara, prevede 44 settimane di lavori; l’importo dell’intervento è di 600mila euro, di cui 500mila euro da finanziamento regionale.